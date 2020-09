Explicațiile lui Gică Hagi după ultimele zvonuri apărute: “E ca în România”

Regele a simțit nevoia să ofere niște explicații după intervenția lui Cornel Dinu, care a încercat să motiveze retragerea sa de pe banca tehnică, anunțată la începutul lunii trecute.

Hagi a informat speculațiile apărute conform cărora starea de sănătate l-a împins să facă un pas în spate.

„Domnul Cornel Dinu a spus că am muncit foarte mult şi că din când în când mai pot lua câte o pauză. Restul a speculat cine a speculat. Muncesc mult, îmi fac datoria, pentru că e clubul meu. Nu am plecat, am plecat doar de pe bancă.

E ca în România, un om spune ceva şi alţii speculează. Nea Cornel a spus că muncesc 24 de ore, cam atât. Eu sunt sănătos tun şi motivat să fac lucruri foarte bune să dezvolt clubul”, a declarat Gică Hagi pentru Telekom Sport.

Hagi a fost managerul tehnic al Viitorului aproape 6 ani. I-a predat ștafeta unui spaniol înaintea startului noului sezon.

“Am luat o decizie, sunt în spatele tuturor celor care lucrează şi susţin pe toată lumea. Avem nevoie de răbdare, de timp. Sunt conştient de ceea ce am făcut şi am procedat bine. Vin doar la meciurile de acasă, vreau să fiu cât mai relaxat. Nu contează cum începi, contează cum termini, aşa se spune la fotbal.

„Vrem să ne dezvoltăm şi să devenim şi mai puternici, chiar dacă începutul nu e aşa cum speram. Ruben de la Barrera, 200% încredere. Altă întrebare! E nevoie de timp, jucătorii trebuie să se adapteze, nouă în România ne place să vorbim”, a încheiat Regele.