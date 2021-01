Există viață și după Man! Tănase anunță: ”Îl poate înlocui cu brio, e foarte talentat!”

Florin Tănase a oferit prima reacție după victoria cu Poli Iași, scor 3-1.

Căpitanul FCSB, Olimpiu Moruțan și Octavian Popescu au marcat pentru gazde, în timp ce Popadiuc a punctat golul oaspeților.

Florin Tănase a deschis scorul pe Arena Națională, din pasa de geniu a ”perlei” Octavian Popescu. Căpitanul FCSB crede că tânărul fotbalist al roș-albaștrilor este înlocuitorul perfect pentru Dennis Man, cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

”Un meci destul de dificil. Era să ni-l facem noi și mai dificil. Nu am ieșit bine de la vestiare, am primit acel gol, apoi însă ne-am revenit și am câștigat. Sunt bucuros că marchez și îmi ajut echipa, sper să o țin tot așa.

Aveam și înainte cale liberă, puteam să marchez. Normal că-i simțim lipsa, ne-a ajutat foarte mult. Însă noi sperăm să jucăm la fel. Îl avem pe Octavian Popescu, îl poate înlocui cu brio. Da, a dat o pasă genială, vede bine jocul, e foarte talentat.

Joc și în atac, încerc să-mi fac treaba. Mă simt așa și așa ca vârf. Nu știu ce va fi în vară, dar sunt bucuros pentru Dennis. Merita acest transfer, sper să se integreze repede acolo.

Poate patronul va primi o ofertă bună și nu-mi va mări salariul, mă va lăsa să plec. E greu acum, că nu sunt suporteri în tribune. Sigur vom avea meci dificil cu Dinamo, își vor da viața să se încurce.” a declarat Tănase după meciul cu Poli Iași.