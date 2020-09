Există viaţă şi după fotbal! Duckadam: “Am reuşit să închei un contract!”

Helmuth Duckadam a lăsat în urmă perioada petrecută la FCSB, chiar dacă a rămas cu un gust amar după ce s-a despărţit de clubul patronat de Gigi Becali.

După ce a fost nevoit să refuze o propunere de a intra în politică, Duckadam a povestit cu ce se ocupă în acest moment.

“Nu mai revin în fotbal, am luat această hotărâre odată cu plecarea de la FCSB. Nu voi mai activa nici în politică, am primit o ofertă de la domnul Robert Cazanciuc să fiu consilier pe probleme de sport la Senat, dar lumea e răutăcioasă, m-a asociat imediat cu PSD, cu politica. Am încercat să le explic că şi Gică Popescu a fost consilier pe vremea Vioricăi Dăncilă, dar am renunţat. Tocmai pentru linişti, să nu mai am discuţii nici pe plan politic, nici sportiv.

Încerc să-mi folosesc imaginea, am reuşit să închei un contract foarte bun cu un lanţ de cazinouri” – a explicat eroul de la Sevilla la Look Sport.

Duckadam a vorbit şi despre debutul lui Mirel Rădoi în funcţia de selecţioner al României.

„Aceste meciuri din Liga Națiunilor o să ne arate stadiul la care ne aflăm înaintea partidei cu Islanda. Sper ca Mirel Rădoi să fie inspirat, mai ales că vor fi două meciuri dificile, mai ales cu Austria. Nu m-a surprins faptul că Florin Tănase n-a fost chemat. Să nu se supere pe mine, dar el a avut evoluții oscilante, deci cred că Rădoi a luat decizia corectă. Gabi Iancu, în schimb, chiar dacă a fost rezervă cu FCSB, a avut un sezon foarte bun, la fel ca Denis Alibec”, a spus Duckadam pentru ProSport.

Irlanda de Nord şi Austria sunt primii adversari ai României în Liga Naţiunilor.