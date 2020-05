Există și antrenori ironici pe timp de pandemie: “Cel mai bine era să jucăm pe o insulă”:)

Viorel Moldovan face haz de necaz gândindu-se la situația în care sunt puși fotbaliștii echipelor de Liga 1.

Antrenorul Chindiei nu este nici pe departe un partizan al ideii reluării sezonului. Și ironizează toate proiectele fanteziste gândite de șefii fotbalului mondial.

„Nu sunt atât de optimist. E foarte bine să reiei antrenamentele, dar nu pe repede-înainte. Am mai văzut și eu ce declarații dau unii, că ne ajung 3 săptămâni. Eu unul zic să îi dăm direct, pe viteză.

Ne batem joc de jucători. Jucăm doar să jucăm. Din punctul meu de vedere e complet compromis sezonul. Nu va mai fi ce a fost, dar trebuie să jucăm. Asta e”, a fost concluzia lui Viorel Molodvan la Digi Sport.

La fel ca și Gică Hagi, fostul său coechipier din Generația de Aur este de acord că o schimbare de sistem competițional acum era cea mai bună variantă posibilă.

„Trebuia să se ia în calcul clasamentul după sezonul regulat. Fără retrogradări, să promoveze 4 echipe din Liga 2. Văd o grămadă de protocoale, însă sunt foarte greu de aplicat. Eu nu pot să respir când îmi pun mască, dar cum să joace un jucător?!

Uneori mă pufnește râsul, dar e ok. Mai era varianta aia cu Antalya. Mie mi-ar fi plăcut în Maldive, Mauritius. Am fi jucat pe insule, am fi avut fiecare insula lui, insula Dinamo cu insula Chindia, insula Craiova cu FCSB”, a încheiat tehnicianul târgoviștenilor.