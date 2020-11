EXCUSIV | Problema pe care Rădoi trebuie să o rezolve de urgență la națională: “Ne îngrijorează pe toți”

Naționala a primit un cadou nesperat din partea norvegienilor, care s-au expus unei decizii nefavorabile din partea Comisiei de Disciplină a UEFA, în urma neprezentării la partida contra tricolorilor.

Punând la socoteală și victoria din meciul cu Belarus, miza partidei din Irlanda de Nord devine cu totul alta în acest moment, în opinia lui Claudiu Vaișcovici. Chiar dacă România nu mai poate termina prima grupa din Liga Națiunilor.

“Din ce am înțeles, noi dacă am câștiga miercuri am putea fi pe locul 20 în Europa în clasamentul FIFA. Ceea ce ar însemna că am putea prinde a doua urnă valorică pentru tragerea la sorți a preliminariilor CM 2022.

Mai departe vom vedea, dar sunt îngrijorat în privința defensivei. Mai ales că în ultimele 20-25 de minute ale meciului cu Belarus, în care s-a jucat care pe care, nimeni nu a mai respectat nimic din ce le-a zis Mirel”, a declarat Claudiu Vaișcovici, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru CM 2022 va avea loc pe 7 decembrie.

“Alibec a spus că și în genunchi va lupta pentru calificarea la turneul final din 2022. Trebuie să existe continuitate, poate Rădoi o să o scoată la capăt.

E posibil să vină altul cu alte idei, altă selecție, dar rezultatele să fie tot astea. Pentru că acesta este nivelul la ora actuală în România. Cu ani în urmă vindeam fotbaliști la echipe mari din străinătate, acum dăm numai la echipe mici“, a completat legenda dinamovistă.