EXCLUSIV | Viitorul lui Octavian Popescu, imprevizibil: ,,Nu ştiu dacă mai are timp să crească”

Octavian Popescu este noul jucător de la FCSB cu care Gigi Becali speră să dea lovitura pe piaţa transferurilor în viitor.

Mjlocaşul de 18 ani a impresionat pe foarte multă lume din fotbalul românesc prin evoluţiile pe care le-a avut până acum la echipa antrenată de Toni Petrea.

Toni Sedecaru, fost fotbalist la Steaua şi actual antrenor la Jiul Petroşani, a vorbit despre comparaţiile la care este supus Octavian Popescu sau unii tineri jucători din România, în exclusivitate pentru Realitatea Sportiva. Acesta este de părere că prea multă laudă strică la un moment dat pentru un fotbalist care este la început de carieră, în România

,,Noi comparăm tot timpul, şi în viaţa socială comparăm cu celelalte ţări. În momentul în care văd în Germania, văd în Spania, Italia jucători de 18-19 ani care joacă titulari la echipe de top şi titulari în cupele europene, şi noi spunem că avem un jucător de 20-21 de ani, mai are timp să crească. Nu ştiu dacă mai are timp să crească pentru fotbalul sau echipele la cere vrem noi să-l vindem. Cred că are valoare, că dacă toată lumea spune că are. Ar trebui să-i lăsăm aşa. Înainte erau mulţi jucători de valoare. Acum răsar ca ciupercile după ploaie, unul, doi, trei. Dacă am ajuns să spunem în România doar de 1 jucător că are valoare sau maxim 10 jucători de valoare, este prea puţin pentru o naţiune.

Îi preiau impresarii, patronii, săracii nici nu mai ştiu. Nici bine nu s-au format ca jucători, ca oameni, şi deja toată lumea e pe ei şi probabil sunt speriaţi. Ei trebuie să demonstreze şi asta nu o faci într-un meci sau două. Trebuie timp să demonstrezi, să te încadrezi într-o echipă, colegii să te accepte, să-şi dea seama colegii că ai valoare. E mai greu.”, a declarat Toni Sedecaru pentru realitateasportiva.net.

16 partide a jucat Octavian Popescu până acum pentru FCSB. A reuşit să marcheze o dată şi să contribuie decisiv la alte 6 goluri reuşite de echipă.

350.000 de euro este cota mijlocaşului de 18 ani, potrivit transfermarkt.com.

Toni Sedecaru a jucat la Steaua în perioada 1990-1992, când a prins meciuri importante în cupele europene.

În prezent, fostul fotbalist o pregăteşte din postura de antrenor pe Jiul Petroşani, echipă aflată în acest moment în Liga a 3-a.

Fostul fundaş a mai trecut în cariera de jucător şi pe la echipele Vatra Dornei, Jiul Petroşani, Minerul Lupeni şi Nyíregyháza din Ungaria.