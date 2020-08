Dănuț Lupu (53 ani), legendă dinamovistă, a vorbit pentru realitateasportiva.net despre viitorul formației din Ștefan cel Mare.

Dinamo a scăpat de orice grijă în privința retrogradării, după ce Federația Română de Fotbal a decis ca următorul sezon competițional să aibă 16 echipe la start.

Sezonul s-a încheiat pentru formația lui Gigi Mulțescu, iar astăzi, 7 august, clubul din Capitală s-a despărțit de nu mai puțin de 7 jucători, printre care se numără și fotbaliști de bază din stagiunea recent încheiată. (Vezi AICI mai multe detalii)

Legenda dinamovistă Dănuț Lupu este bucuros pentru că fosta sa echipă va rămâne pe prima scenă a fotbalului românesc, însă se gândește deja la următorul sezon.

Fostul mijlocaș a vorbit pentru realitateasportiva.net despre viitorul lui Dinamo, dar și despre cum ”câinii” pot ajunge din nou să se lupte la titlu în următorii doi ani.

”O singură bucurie am pentru finalul ăsta de sezon. Mă bucur că FRF și LPF au decis să facă un campionat cu 16 echipe. Dinamo se salva oricum și așa, dar am o altă întrebare. Ce vor face în următorul sezon? Sunt 7 jucători care pleacă. Nu știu câți jucători mai sunt dispuși să vină la echipă în condițiile în care Dinamo are probleme cu banii.

Negoiță vrea să vândă clubul pe un leu, dar leul ăla valorează mult. Singurul meu gând optimist? Să vină spaniolii și să cumpere clubul de la Negoiță și de la Badea. Dacă se întâmplă asta, clubul se poate bate la titlu în următorii doi ani!” a declarat Dănuț Lupu pentru realitateasportiva.net.