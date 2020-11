EXCLUSIV VIDEO | Finalul este aproape: “Afacerea de la Dinamo este o mare escrocherie, praful se alege de această echipă!”

Situația de la Dinamo este din ce în ce mai grea, iar investitorii spanioli, veniți ca niște adevărați salvatori la clubul din Ștefan cel Mare, au dispărut fără a achita vreun euro de când au sosit în România!

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre situația de la clubul din Ștefan cel Mare. Dragomir este de părere că pentru dinamoviști vor urma vremuri foarte grele, în cazul în care clubul nu va fi preluat de un om cu adevărat potent financiar.

“La Dinamo nu se va face nimic, deoarece nu are pe nimeni cu bani. Când era Borcea, Nețoiu, Badea nu erau buni, acum au venit Negoiță și spaniolii aștia… Dinamo a fost dat de Negoiță pentru a scăpa de datorii, el a aruncat pisica moartă în curtea spaniolilor, și acum are doar de încasat, de exemplu din vânzarea de jucători. Praful se alege de Dinamo dacă nu vine unul potent financiar, praful!

Dacă ar face rost dinamoviștii măcar de două milioane de euro, clubul este salvat anul acesta, dar doar anul acesta. Cine este în spatele acestei afaceri de la Dinamo este un mare escroc! Orice afacere pe pământul ăsta se face cu o garanție înainte, iar la Dinamo nu s-a întâmplat așa ceva! În două luni de zile jucătorii își depun memorii și pleacă de la echipă, iar atunci clubul se va desființa!

Cel mai câștigat în această afacere este cel care a vândut-o, iar afacerea de la Dinamo este o mare escrocherie, vă spun eu! Fotbalul în ziua de astăzi în România înseamnă pușcărie, de-aia nu au venit de exemplu la Dinamo, Cristi Borcea, Gigi Nețoiu sau Nicolae Badea, cu care am vorbit chiar eu să preluăm Dinamo, dar când am auzit ce datorii are clubul, eu le-am spus ‘fugiți de aici’!”, a mărturisit Mitică Dragomir în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.