EXCLUSIV | Un jucător cu peste 200 de meciuri în Liga 1, împiedicat să candideze: „Să vă spun de ce mi-au respins dosarul”

Alegerile pentru șefia AJF Bihor vor avea loc pe 1 martie, dar Zeno Bundea nu a putut particpa la scrutin.

Dorința sa de a conduce fotbalul bihorean nu s-a putut materializa din cauza unei prevederi din regulamentul de funcționare a forului județean. Fostul mijlocaș a explicat motivele pentru care candidatura sa a fost refuzată.

„Mi-am depus dosarul și toate actele conform statutului AJF, însă acesta mi-a fost respins de Comisie. Mi s-a comunicat că nu am îndeplinit cei 4 ani, în statutul AJF Birou trebuie să fii minimum 4 ani președinte la un club.

Eu după actul constitutiv am devenit președinte la clubul meu, la Zenit Oradea, pe 10.02. Dar până la urmă am înțeles că data oficială este aceea în care Judecătoria îți eliberează documentul prin care ești confirmat, care normal că se emite ulterior”, a mărturisit Zeno Bundea, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

S-a ajuns astfel ca Zeno Bundea să nu poată să se bată pentru scaunul de președinte al AJF Bihor din cauza a……10 zile.

„Eu abia în 10 martie făceam 4 ani, iar data alegerilor este 1 martie, deci mie imi lipsesc 10 zile. Derogare nu prea se dă în general, am vrut să mă implic să vin cu un plus în fotbalul bihorean prin experiența acumulată în fotbal. Acum dacă așa a decis comisia că nu pot candida pentru 10 zile altă cale de atac nu am.

Nu sunt un tip conflictual, nu vreau sa merg în instanță, mergeam să ajut, să muncesc, iar dacă nu s-a putut și nu am îndeplinit cei 4 ani atunci continui proiectul Zenit. Și chiar dacă mergeam la AJF nu renunțam la proeictul ăsta”, a mai punctat Bundea.