EXCLUSIV | Un antrenor din România a identificat marea problemă a FCSB-ului: “Acolo au nevoie cu siguranță de un jucător!”

“Roș-albaștrii” ocupă în acest moment prima poziție în ierarhia Ligii 1, la un singur punct în fața principalei urmăritoare, CFR Cluj!

Trupa lui Toni Petrea a arătat un adevărat apetit ofensiv în acest sezon, iar Dennis Man și Florin Tănase au fost principalii oameni de gol ai FCSB-ului. În ciuda celor 42 de goluri marcate în cele 17 etape, bucureștenii au fost forțați să tot improvizeze pe postul de număr 9, acolo unde nici Sergiu Buș și nici Alexandru Buziuc nu au reușit să confirme.

După ce în cursul zilei de ieri au anunțat plecarea lui Buș în Coreea de Sud, “roș-albaștrii” nu au în acest moment niciun atacant de careu, această problemă fiind identificată de foarte mulți oameni din fotbalul românesc.

Fostul antrenor al lui Turris Turnu-Măgurele, Erik Lincar (42 de ani), a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre echipa lui Gigi Becali și a mărturisit că are doar cuvinte de laudă. Cu toate acestea, fostul mijlocaș al Stelei consideră că FCSB-ului îi trebuie neapărat un atacant de profesie număr 9, care să fie tot timpul în fața porții la finalizare.

“Despre FCSB am doar cuvinte de laudă. Mulți fotbaliști de acolo au ajuns la o maturitate fotbalistă și consider că evoluțiile lor vor fi într-o continuă creștere. Ceea ce am văzut eu însă și cred că au identificat și alți oameni din fotbalul românesc este că FCSB-ul are nevoie în acest moment cu siguranță de un atacant de careu, un om puternic acolo în față, un om de gol. Asta le lipsește în acest moment, în rest, eu cred că au un lot destul de echilibrat!“, a spus Lincar, pentru Realitatea Sportivă.

Ulterior, tehnicianul în vârstă de 42 de ani a declarat că atât FCSB, cât și CFR Cluj și CSU Craiova sunt cele trei formații care se vor bate la campionat și este de părere că lupta va fi una aprigă, care se va disputa până în ultima etapă.

“În continuare cred că FCSB, alături de CFR Cluj și Craiova sunt echipele care se vor bate la câștigarea campionatului. Va fi o luptă strânsă, pe muchie de cuțit și consider că viitoarea campioană se va decide în ultimele partide din play-off, la fel ca și sezonul trecut. Nu cred că va mai putea să apară vreo altă formație care să se înscrie în această luptă dintre cele trei!”, a mai spus fostul mijlocaș.

Fostul internațional este liber de angajament în aceste momente, după despărțirea de formația din liga secundă, Turris Turnu-Măgurele. Lincar a mai antrenat de-a lungul carierei echipe precum Damila Măciuca, Delta Tulcea, Universitatea Craiova, CSM Rm. Vâlcea, Concordia Chiajna, Luceafărul Oradea, Academica Clinceni și Juventus București.

5 selecții a bifat Erik Lincar pentru prima reprezentativă a României.