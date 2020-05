Dumitru Dragomir a vrut să investească la Dinamo, alături de 7-8 oameni de afaceri, printre care Cristi Borcea și Nicolae Badea. În exclusivitate la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus , fostul președinte al LPF a dezvăluit că intenția era să fie numit Victor Pițurcă antrenor al ‘câinilor roșii’.

Informația este surprinzătoare, având în vedere că Victor Pițurcă a jucat și a antrenat la marea rivală a lui Dinamo – Steaua.

“Se strânseseră vreo nouă tovarăși cu posibilități. Gândisem departe, că îl punem pe Pițurcă antrenor. Cu noi ar fi venit… cu mine, cu Nețoiu, Borcea, Badea, Cataramă. Așa am discutat, era gata-gata să ne băgăm banii și să-l punem pe Pițurcă antrenor. Ei voiau ca eu să fiu președinte și nu am vrut“, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.

