EXCLUSIV | Traseul pe care trebuie să îl urmeze Marius Copil pentru a reveni în vârf: “Are nevoie de asta”

Pentru sportivul de 30 de ani, 2020 a însemnat continuarea coborârii în clasamentul mondial.

Declinul început în urmă cu doi ani nu a putut fi oprit de arădean. De pe locul 56 în lume la acel moment, Marius a ajuns acum pe poziția a 218-a. George Cosac are o explicație pentru reculul înregistrat în această perioadă.

“Din păcate lipsa meciurilor oficiale și a continuității își pune amprenta, trebuie să o ia de jos cu turnee mult mai mici, să câștige 5-7-10 meciuri să își recapete încrederea.

Și apoi poate fi acolo pe o suprafață rapidă. Are nevoie de meciuri în picioare, nu știu dacă în ultimul an a jucat 7-8 meciuri, nu cred. Are șanse mari să își revină pentru că are calități deosebite”, a apreciat George Cosac, într-o intervenție în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Marius a fost învins în calificările Australian Open de un adversar aflat pe poziția a 794-a în ierarhia mondială și a ratat al doilea an la rând accesul pe tabloul principal al primului turneu mare al anului.

“La băieți, favoriții își văd de drumul lor, chiar dacă le este un pic mai greu la început. E destul de greu să răzbați între cei cu ștate vechi în privința performanțelor deosebite”, a mai subliniat fostul comandant al clubului Dinamo.