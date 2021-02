EXCLUSIV | Spaniolii de la Dinamo, ironizați în ultimul hal: “Au oprit banii în vamă să le facă teste COVID!”

Investitorii iberici care promit marea cu sarea la Dinamo nu mai prezintă credibilitate pentru nimeni din fotbalul românesc.

Iar intențiile anunțate de ei stârnesc zâmbete chiar și pentru oficialii unor cluburi din Liga 2.

“Nici pentru copiii mici nu e bună nu cred așa ceva. Au plecat banii și nu au ajuns banii, e de râsu-plânsu, o gogoriță. Ce s-a întâmplat? I-au oprit la vamă din cauza pandemiei să faca test covid la fiecare bancnotă?:)))) Să fim serioși, sunt niște prostii, niște minciunițe”, a reacționat președintele Concordiei Chiajna, Cristi Tănase, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Acesta a dezvăluit cum a procedat atunci când și clubul pe care îl reprezintă a primit propuneri de a fi preluat de niște oameni de afaceri din străinătate.

“Și la noi au venit de vreo 5 ori investitori și din Germania, și din Austria și din Spania și din țările arabe și din România. Am discutat si mi-am dat seama ca nu aveam cum sa primim pe cineva pentru că nu erau serioși.

Îmi aduc aminte că s-au fotografiat la prezentare la Săftica dar din ce am văzut atunci mi-am dat seama că este un bluf. Chiar am râs cand am fost întrebat despre acest subiect”, a mai completat oficialul ilfovenilor.