EXCLUSIV | Revenirea unei legende la Rapid, în impas: “Nu suntem pe aceeași lungime de undă”

Marian Rada și-a încheiat cariera de fotbalist la Rapid și a avut cinci mandate de antrenor al alb-vișiniiilor.

Acesta a fost până în primăvară antrenorul echipei U19 a giuleștenilor, dar neînțelegerile cu șefii clubului au oprit colaborarea.

“Când are nevoie clubul aș putea să revin, nu am fost contactat recent. Eu am avut discuții cu cei din conducere și le-am spus că nu sunt de acord cum procedează ei. Mi-au spus că nu suntem pe aceeași lungime de undă.

Îmi expirase contractul și ne-am despărțit. Proiectul de viitor pe care mi-l doresc este formarea unui Rapid în care eu să mă simt ca peștele în apă. Veneam dimineață la 7.30-8 la stadion și plecam la 10-11 seara și era o plăcere”, a mărturisit Marian Rada, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Rada este fidel clubului de suflet. Ca principal a pregătit o singură echipă în afara Rapidului. Pe ACS Berceni, în sezonul 2015-2016.

“Nu am cum să lucrez la Dinamo sau Steaua, e ca și când aș decădea. Prefer să stau în umbră decât să mă duc undeva unde să fiu blamat. Prefer să rămân un susținător al Rapidului.

M-aș duce la o altă echipă, dacă aș primi o ofertă de la Metaloglobus, de exemplu, și vor să facă un alt proiect. Dar acum au antrenor, sunt foști elevi de-ai mei acolo”, a mai spus antrenorul de 60 de ani.