EXCLUSIV | ”Reghe” n-are dubii: ”Steaua și FCSB? E aceeași echipă!”

Laurențiu Reghecampf (44 ani) n-are dubii când vine vorba de adevărata echipă Steaua București.

O scurtă recapitulare a conflictului de natură juridică: CSA Steaua a câștigat procesul pentru palmares cu FCSB și a recuperat marca Steaua de la Becali. Palmaresul din perioada 1947 – 2003 aparține CSA, dar decizia nu este definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel.

Întrebat despre conflictul dintre FCSB și CSA Steaua, Laurențiu Reghecampf susține că echipa patronată de Becali este adevărata Steaua București, echipă la care a jucat și pe care a antrenat-o.

”Pentru mine e aceeași echipă. Am jucat la Steaua și am antrenat Steaua. Am jucat și în Ghencea și am antrenat și FCSB. Este aceeași echipă!

Nu poți să îmi spui că mergi la CSA pentru că a fost înființată în 2017. Indiferent ce acte sunt, ce a fost sau nu a fost, e aceeași echipă.” a declarat ”Reghe” în cadrul emisiunii ”Realitatea Sportivă”.

Realitatea TV Live Realitatea TV Live Publicată de Realitatea.NET pe Duminică, 28 iunie 2020

Laurențiu Reghecampf (44 de ani) a antrenat la FCSB în două mandate (2012-2014, 2015-2017) și a câștigat două titluri în Liga 1 (2013, 2014) și o Supercupă a României (2014).