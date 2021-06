Fostul președinte al celor de la Astra Giurgiu, Dani Coman, a vorbit despre posibilitatea de a ajunge alături de Ioan Nicolae la Dinamo!

La scurt timp după ce giurgiuvenii au retrogradat în eșalonul secund al României, Dani Coman a decis să își încheie conturile cu formația la care a activat în ultimii ani. Acum, fostul portar este liber de angajament și se află în căutarea unui proiect serios în care să se implice.

Potrivit ultimelor informații, Ioan Niculae, patronul Astrei, intenționează să preia o altă echipă din Liga 1, iar primul nume vehiculat a fost cel al lui Dinamo. Afaceristul ar urma să îl coopteze și pe Dani Coman în viitorul proiect, iar fostul goalkeeper a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, în legătură cu acest aspect.

”Nu am mai vorbit cu domnul Niculae de două săptămâni. Nu știu nimic de intențiile dumnealui. La puterea financiară și la plăcerea pe care o are pentru fotbal, ar putea să preia orice echipă din Liga 1. Din punct de vedere profesional, nu am luat nicio decizie legată de ce voi face în viitor. Vreau să analizez bine, să mă odihnesc după un an greu și pe urmă, să iau cea mai bună decizie”, a declarat Dani Coman, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.