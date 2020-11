EXCLUSIV | Pronosticul optimist al unui cunoscut om de fotbal: “În 2 ani o să avem rezultate la națională!”

Prima reprezentativă s-a întors în timp după seria de eșecuri din luna octombrie.

Am ajuns pe locul 44 în clasamentul FIFA, o poziție apropiată celei pe care o dețineam în luna octombrie a anului 2012. De atunci am început ascensiunea, iar în doar trei ani am ajuns chiar în top 7. La fel ar putea să se întâmple și în viitorul apropiat, spune Eugen Pîrvulescu.

“Ar trebui să dăm uitării ultimele nereușite, să îl lăsăm pe Mirel Rădoi să își facă treaba pentru că în doi ani vom avea rezultate. Este un tip foarte ambițios, dar e nevoie să avem răbdare.

Trebuie să susținem echipa națională indiferent de perioada pe care o traversează. Avem jucători valoroși, păcat că Mirel nu îi are mai mult timp la dispoziție, este o muncă foarte dificilă ca selecționer”, a atras atenția Eugen Pîrvulescu, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Barajul cu Islanda a schimbat percepția asupra naționalei după debutul lăudat al lui Rădoi pe banca tricolorilor.

“Mirel cu siguranță că și-a dorit dublu decât jucători să califice echipa. Am fost prea siguri că ne calificăm și acolo s-a rupt totul. Sunt convins că Rădoi și cu jucătorii nu vor uita curând partida din Islanda.

Dacă am fi câștigat lumea și-ar fi schimbat discursul, ar fi spus că avem viitor cu actuala națională”, a argumentat fostul șef al gorjenilor de la Pandurii.