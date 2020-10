EXCLUSIV | Porumboiu le dă dreptate dinamoviștilor: ”Au fost văduviți de arbitraje ostile!”

Adrian Porumboiu (70 ani), fost arbitru internațional, le dă dreptate dinamoviștilor.

”Câinii” au contestat vehement penalty-ul obținut de Craiova în derby-ul de pe Arena Națională. Imediat după meci, Contra a acuzat o conspirație împotriva echipei sale.

Adrian Porumboiu a fost cu ochii pe derby-ul dintre roș-albi și olteni și este categoric când vine vorba de faza penalty-ului care a împărțit fotbalul românesc.

Fostul finanțator de la FC Vaslui crede că ”centralul” Feșnic nu trebuia să dicteze lovitură de la 11 metri. De asemenea, fostul arbitru internațional le dă dreptate ”câinilor”, care se simt dezavantajați din cauza arbitrajelor.

”Faza este clară, dar trebuie explicitată. Nu e ușoară, nu ai cum să o tratezi cu banalitate. Arbitrul îi cheamă pe cei doi jucători și îi atenționează să nu folosească brațele. Din păcate, nu au respectat recomandarea. Aici este problema. Noi nu vedem dacă mingea a intrat în joc în momentul inițial. Ambii jucători folosesc brațele. Urmăriți mâinile lui Constantin. Parcă era alergător la ștafetă și aștepta să îi predea cineva. Și el folosește brațele. Poți să ai argumente acolo.

Presupunând că a intrat mingea în joc, era discutabil. Jucătorul continuă să aibă mâna pe Constantin și el se deplasează. Mâna rămâne pe spatele lui. Când el se lasă, cel din spate cade peste el. Nu aveam cum să dea penalty. Eu am despicat faza. Nu înseamnă că unul are voie să se folosească de brațe și altul nu. Eu nu văd sub nicio formă 11 metri.

Dinamo a fost văduvită de arbitraje ostile. Eu am trecut prin asta. Sunt mulți șmecheri pe la comisii. Mereu s-au făcut șmecherii. Fazele trebuie să fie clare pentru toată lumea. De la Vaslui până în America, Belgia și Olanda.

Au tot dreptul din lume să fie nemulțumiți dinamoviștii. Se mai întâmplă de două-trei ori, o iau la fugă spaniolii. Nici în Spania nu mai ajung, cel mult până în Afganistan. Poate e un blestem pentru câte a făcut Dinamo înainte.” a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate, pentru realitateasportiva.net.