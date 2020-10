EXCLUSIV | Pe cine vede Ilie Stan favorită la promovarea în Liga 1: “Se vor detașa fără probleme”

Neimplicat în lupta pentru promovarea în Liga 1, antrenorul buzoineilor se uită admirativ la parcursul celor de la FC U Craiova.

Clubul patronat de Adrian Mititelu este lider fără înfrângere după 8 etape jucate, în eșalonul secund. Doar secondanta Metaloglobus mai era zero în dreptul eșecurilor de la startul acestui campionat.

“Craiova este echipa care a surprins plăcut în acest start de sezon. Deși sunt nou-promovați au rezultate bune, au făcut multe transferuri, nu este o întâmplare că sunt lideri.

Au un lot valoros, echilibrat, sunt convins că se vor detașa. Apoi pentru celălalt loc promovabil se vor lupta U Cluj, Petrolul, chiar și Rapid chiar dacă mai are niște sincope. Nu trebuie însă să scoatem din această ecuație Metaloglobus sau Turris”, a declarat Ilie Stan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Sistemul competițional de la Liga 2 este folosit în premieră în fotbalul românesc. Echipele se întâlensc o singură dată, fiecare cu fiecare.

“Anul trecut s-a început normal, acest campionat este mai specific, nu consider că au un avantaj echipele care au jucat play-off-ul față de noi cere care am terminat campionatul în martie. Pentru mine cea mai importantă este pregătirea fizică, iar noi am avut timp de antrenamente înainte să debuteze această stagiune.

Este un sistem destul de interesant, echipele trebuie să acumuleze cât mai multe puncte. Punctele nu se înjumătățesc la finalul sezonului regulat, iar cei care vor avea atunci un avans important vor fi mai aproape de promovare”, a mai spus tehncianul de 53 de ani.