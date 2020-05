Acţionarul majoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a anunțat că fostul antrenor al giuleștenilor, Daniel Pancu, va ocupa funcția de președinte. În exclusivitate la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus , Pancu a precizat că a fost convins de către suporteri.

În prezent, Dan Alexa este antrenorul Rapidului și are ca obiectiv promovarea în Liga 1.

În luna martie, Daniel Pancu (42 de ani) a fost demis, după ce a condus echipa timp de un an şi jumătate, reușind să promoveze din Liga a 3-a.

“Nu, cu siguranță nu este (n.a. – revenirea la Rapid). Am avut discuții cu cei din conducere, am fost și la echipă, am văzut condițiile de antrenament. Dar încă nu am semnat nimic și vom hotărî acest lucru săptămâna viitoare.

În urmă cu două-trei săptămâni, era imposibil, dar nicio șansă! Nici nu am vrut să aud de lucrurile astea la început! După care, la insistențele suporterilor, presiune mare, am început ușor să cedez. M-am consultat cu câteva persoane importante din viața mea fotbalistică și m-au sfătuit să încerc și acest lucru, pentru o perioadă, să rămân alături de Rapid.

În acest moment, Rapid suferă, e într-o criză de identitate. Oamenii importanți din ultimii 20 de ani nu sunt la club. Lucrurile astea, adunate, m-au făcut să mă gândesc mai bine. În acest moment, cunoștințele mele pe juridic sau administrativ sunt spre zero. Aș fi un președinte mai mult de teren, pe partea tehnică. Un președinte care să apere clubul, tradiția, istoria, suporterii, jucătorii, antrenorii. Lucrul ăsta l-am resimțit cât am antrenat sezonul ăsta.

E o situația stranie pentru mine, din poziția de antrenor să vin în funcția de președinte. Puțini au încercat acest lucru în fotbal. Dar dacă fac acest lucru este doar pentru Rapid“, a spus Daniel Pancu la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.

Realitatea TV Live Realitatea TV Live Publicată de Realitatea.NET pe Duminică, 24 mai 2020

CITEȘTE ȘI -> EXCLUSIV | FCSB are interzis în Ghencea? “Nu e o rivalitate, e doar răutate! Încasezi niște bani”

CITEȘTE ȘI -> EXCLUSIV | Dinamo caută investitor! “În următorii 7-8 ani, e greu să produci bani cu Dinamo”