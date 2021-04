EXCLUSIV VIDEO | Omul care se consideră potrivit pentru a ocupa scaunul lui Mutu: “Mai trebuia să câștig ceva?”

Prin mâinile lui Ionuț Chirilă au trecut generații întregi de juniori care ulterior au făcut performanță la cel mai înalt nivel în fotbalul românesc.

Obișnuit să crească tineri fotbaliști, Ionuț Chirilă se autopropune pe banca reprezentativei U21, condusă în prezent de Adrian Mutu.

“Bineînțeles că aș fi meritat, ce trebuia să mai fac astfel încât să antrenez naționala de tineret? Mai trebuia să câștig ceva? Am 4 titluri cu Dinamo și Rapid la juniori.

“Iar pe Chiajna am transformat-o în exponenta fotbalului spectacol cu 7 jucători sub 20 de ani în echipă, iar în etapa a 3-a eram pe primul loc cu niște necunoscuți. Nu am fost ofertat niciodată, pentru că eu sunt blocat”, a declarat antrenorul, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.



Acesta dezvăluie și principala hibă din jocul naționalei mari și care poate să reprezine un punct de plecare în analiza prestațiilor selecționatei de luna trecută.

“Când joci cu Stanciu la închidere ai orice explicație din lume. În fotbal trebuie să antrenezi polivalența, însă există și niște lucruri. Gică Popescu și Belodedici nu puteau juca fundaș dreapta niciodată.

Nu poți să întorci fotbalul pe dos ca să riști rezultatele echipelor naționale. Macedonia ne-a dat o lecție de fotbal, am evitat un dezastru, doar pentru faptul că nu au marcat 3 din cele cinci ocazii pe care le-au avut“, a încheiat Ionuț Chirilă.