EXCLUSIV | O altă glorie a lui Dinamo s-a convins de spanioli: “E un bluf”

Claudiu Vaișcovici nu mai este dispus să le ofere păsuire noilor investitori din “Groapă”.

Timpul nu mai lucrează în favoarea lui Cortacero & Co care au preluat o situația complicată lăsată de foștii acționari, este de părere fostul mare atacant al dinamoviștilor.

“Nu am comentat nimic de proiect, am așteptat și tot am așteptat, dar pînă la urmă cred că e un bluf. Am văzut că domnul Dinu și cei din DDB au verificat și au descoperit că e vorba de un offshore. Eu cred că nu de la ei pleacă toată treaba.

Situația e de mai multă vreme, acolo sunt atâtea ițe încurcate că nu știu cine le poate descurca. Trebuie să vină unul să dea vreo 20 de milioane de euro pentru datoriile făcute în perioada lui Borcea și a lui Badea când erau contracte mari și nu s-au achitat dările către stat”, a fost poziția lui Claudiu Vaișcovici, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Spaniolii au și comandat un audit imediat după ce au preluat clubul de la fostul patron, dar acesta pare să le aducă și mai multe bătăi de cap.

“Ca să faci un audit acolo își ia jumătate de an, nu vedeți că au început să plângă că apar datorii de care ei nu știau? Așa a fost și când a preluat Negoiță.

Și dacă îți vine o nouă notă de plată și nu ai potență financiară de unde să plătească? Au zis că vin cu un 1-2 milioane și se cârpesc pe aici. Iar când au văzut despre ce este vorba dau să fugă”, a completat Vaișcovici.