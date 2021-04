EXCLUSIV | Un nume important din fotbal trimite încurajări pentru fotbaliștii lui Oprița: “Sunt toate premisele pentru promovare”

CSA Steaua se luptă pentru promovarea în Liga 2 în acest sfârșit de sezon.

Iar Ionuț Dragomir, antrenor la Centrul de copii și juniori al clubului din Ghencea le ține pumnii roș-albaștrilor pentru a-și atinge țelul propus. Steliștii sunt deja calificați la baraj acolo unde vor putea da din nou peste FCSB 2.

“Cred că am putea să le facem față cu brio, la ultimul duel am avut meciul în mână. Dar s-a dovedit anii trecuți că și alte echipe mai slab cotate ne-au încurcat și nu am promovat.

Toată lumea se mobilizează cu CSA Steaua. Sperăm să promovăm pentru că sunt toate premisele. S-a construit acum și noul stadion, nu există motive pentru un eșec”, a analizat Ionuț Dragomir, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

În trecut, CSA Steaua a ratat două promovări succesive în Liga 3. Atunci Rapid și Carmen au oprit-o din drumul spre promovare. Ionuț Dragomir deplânge nivelul la care a ajuns al treilea eșalon valoric al României.

“Liga 3 este foarte slabă, în afara echipelor cu pretenții. La celelalte sunt de la taximetriști și bucătari în sus și în jos, nu mai vine nimeni din urmă. Nu știu în câte țări se mai practică acest sistem cu baraje.

Suntem obișnuiți să stricăm ce e bun. Mai sunt și orgoliile astea, în loc să ne vedem de performanță apelăm la toate tertipurile să oprim ce poate fi pozitiv”, a mai adăugat fostul jucător.