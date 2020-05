EXCLUSIV | Nimic nu-i tulbură liniștea lui Săndoi! Cum a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor

FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, a promovat în Liga 2, iar oltenii au început să ascută săbiile și la propriu și la figurat.

Fanii celor două rivale din Craiova s-au lansat pe rețelele de socializare într-o adevărată tiradă de insulte unii la adresa celorlalți, în funcție de tabără.

Ca un leu tolănit la soare vine să facă notă discordantă în toată această șaradă Emil Săndoi. Cunoscut pentru calmul său dus la până la extreme, fostul antrenor al Universității promite că le va iubi pe ambele Craiove.

„Mi-e greu să răspund. Nici nu știu dacă poate să răspundă cineva la întrebarea asta. Eu, vă spun sincer, sunt alături de toate echipele de fotbal, indiferent de zonă și de liga în care activează.

Eu am fost antrenor după era Nețoiu când a preluat Dinel Staicu, mă rog, am plecat de la echipă, eram pe primul loc după șapte etape, am avut un început fantastic chiar dacă ne adunasem de pe stradă în acea perioadă. Probabil că lipsa de profesionalism a făcut ca o parte dintre conducătorii de atunci să înceapă să se gândească la titlu, când noi ne înființasem cu câteva zile înainte. Îmi aduc aminte că am fost într-un cantonament la Brașov și eram 5-6 persoane cu jucători cu tot.

De atunci a fost preluată echipa de Mititelu, după aceea dezafilierea… nu știu ce să zic”, a spus Emil Săndoi pentru realitateasportiva.net.

Ediție specială: Realitatea din Bănie Vom discuta împreună despre războiul care a împărțit Craiova în două tabere.Indiferent de echipa pe care o susțineți, așteptăm părerile voastre în secțiunea de comentarii.De asemenea, puteți să ne sunați la numărul de telefon 0734223283. Publicată de Realitatea Sportiva pe Miercuri, 13 mai 2020

Întrebat dacă va merge să urmărească ambele echipe la lucru, Săndoi a spus: ”Fără doar și poate. Eu urmăresc toate meciurile de fotbal. Și nu merg doar la fotbal. Merg și la sală la baschet, handbal, volei. Îmi place sportul”.