EXCLUSIV | Neputința dinamoviștilor, de neacceptat inclusiv pentru rivalii de-o viață: “Îmi venea să sparg televizorul!”

Dinamo a ajuns pe loc direct retrogradbil după etapa a 3-a a play-out-ului Ligii 1 iar seria meciurilor fără victorie în campionat a ajuns deja la cifra 13.

Nici venirea lui Dusan Uhrin pare să nu îi fi trezit pe “câini” care au fost învinși categoric la mediaș și mai au la dispoziție 6 runde pentru a evita dezastrul unei retrogradări. Ionuț Dragomir a văzut prestațiile roș-albilor din ultima vreme și dă de pământ cu Sorescu & Co pentru umilințele îndurate de fanii care încearcă să țină clubul pe linia de plutire.

“Antrenorul nu mai contează, poti sa le dai și 100.000 de euro că nu poate să îi ia, e un blocaj de câțiva ani, din ce am mai vorbit așa între noi, foștii fotbaliști, s-au forțat jucători care nu aveau ce să caute acolo, am vrut să sparg televizorul când am văzut anumite faze.

Unii dintre ei nu au ce să caute nici în Liga 2. Lui Fabbrini nu îi trebuia echipa asta ci una care să îl scoată în evidență. Au ajuns la 13 meciuri fără victorie? Mă ia capul, am crezut că sunt doar vreo 6-7. Ei au avut educație să bată doar FCSB într-un sezon, meciul ăla conta pentru ei”, au fost cuvintele fostului jucător, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Dinamo este în acest moment pe poziția a 9-a în play-out, penultima, aceeași pe care a terminat și ediția precedentă de campionat, una în care nu și-au disputat toate jocurile din cauza pandemiei de coronavirus. “Câinii” vor juca în runda viitoare cu FC Voluntari și doar o victorie îi poate scoate de pe pozițiile ce duc în Liga 2. Dușan Uhrin este la al doilea mandat la Dinamo, după ce i-a antrenat pe roș-albi și în stagiunea precedentă. Atunci i-a succedat în funcție lui Eugen Neagoe. Bilanțul său a fost 12 victorii, 4 egaluri și 10 înfrângeri.