EXCLUSIV | Naționala României, făcută praf de un fost component al “Generației de Aur”: “Armenia ne-a predat o lecție de fotbal”

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2, miercuri seara, la Erevan, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.

După meci, Dorinel Munteanu a vorbit despre înfrângerea suferită de elevii lui Mirel Rădoi, în fața Armeniei, ocupanta locului 99 în clasamentul mondial.

“Sunt fără cuvinte. Nu mă așteptam să pierdem acest meci. Cel mai bun jucător al nostru a fost din nou Niță. Am marcat două goluri, dar jocul a suferit foarte mult. Șansele să obținem locul doi sunt mai mici. Am văzut foarte multe schimbări în formație. Echipa nu e omogenă. Am primit o lecție de fotbal de la Armenia. O lecție foarte dură. Nici nu concepeam să nu-i învingem pe armeni“, a declarat Dorinel Munteanu, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Pușcaș a primit direct cartonașul roșu în minutul 78, după un fault comis asupra lui Calisir. Atacantul avea deja un cartonaş galben.

“Eliminarea lui Pușcaș a contat foarte mult. Nu înțeleg de cea fost convocat pentru că nici nu este în formă. Luase deja un cartonaș galben. Selecționerul trebuia să fie atent și să-l schimbe. Aceste lucruri se simt de către cei care conduc naționala. Nici în cele mai urâte vise ale mele nu mă gândeam că România va pierde acest joc. Nimeni nu a luat în calcul Armenia. Acum e favorită la locul doi în grupă”, a mai spus Dorinel Munteanu, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.