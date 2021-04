EXCLUSIV | Momentele de neuitat din cariera unui fost fotbalist lansat de UTA: “Erau războaie atât pe teren cât și în afara lui”

Cristi Todea și-a făcut junioratul la UTA, echipă alături de care a făcut și primii pași în fotbalul mare.

La 23 de ani, fostul jucător a trăit bucuria unui prim succes important la seniori. Iar partidele cele mai intense au fost tot cele în tricoul alb-roșu.

“Am destule amintiri frumoase, recent am primit de la cineva un filmuleț din 2002 când eram căpitan de echipă la UTA. Am jucat împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș, unde goalkeeper era colegul meu care este acum antrenor cu portarii la Dunărea Călărași, Dorin Roșca. Am câștigat acasă cu 1-0 și am promovat.

Eram foarte tânăr, pentru mine a fost o satisfacție foarte mare că am promovat cu echipa la care am crescut. Dar cu siguranță meciurile care mi-au rămas în suflet au fost UTA-Poli. Mi le amintesc pe toate acelea cu spectatori, plăcute, pozitive. Erau războaie atât pe teren cât și în afara lui, pentru noi era un meci cât un sezon”, a fost reacția lui Cristi Todea, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Todea a debutat la UTA în 1997 și a marcat pentru bănățeni 16 goluri în 182 de meciuri disputate. Până în 2002, când el a părăsit România pentru o experiență în Italia, UTA s-a duelat în fiecare sezon de Liga 2 cu Poli Timișoara.

La reîntoarcerea în fotbalul românesc, Todea a prins confruntările dintre cele două rivale pe prima scenă fotbalistică a țării. UTA s-a duelat cu Poli Timișoara în sezoanele 2006-2007 și 2007-2008, la finalul acestuia din urmă arădenii retrogradând în eșalonul secund.