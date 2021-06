EXCLUSIV | Modelele de la care tinerii se pot inspira într-o viitoare carieră în MMA: “Khabib este favoritul meu”

Marius Florin Șpac își pregătește viitorii pași în MMA cu gândul la performanțele monștrilor sacri ai luptelor în cușcă.

Sportivul a dezvăluit care sunt cei de dat drept exemplu în sportul pe care îl practică.

“Din străinătate îl admir pe Khabib Nurmagomedov, care este neînvins în carieră. De la noi, Aurel “Minerul” Pîrtea a câștigat multe meciuri la profesioniști, în condițiile în care nu a făcut nimeni față acolo.

Un sportiv adevărat, am stat cu el în cameră și este un băiat cu mult bun simț. Jos pălăria și pentru Andrei Stoica, ei trebuie luați ca exemplu de copiii care vor să se apuce de acest sport”, a divulgat Marius, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Luptătorul de 24 de ani nu a fost atras atât de mult de ringul din K1.

“În K1 am participat doar la competiții de amatori. Când m-am mutat din Tulcea la București am încercat mai puțin partea de kick boxing. Am obținut în 2019 locul 2 la CM de grabbing din Kazakhstan, organizat de UVV, la categoria 66 de kg.

Într-o perioadă am încercat să merg și spre sporturile olimpice, dar e mai greu eu fiind deja senior. Ei căută mai mult să ia copii de 8-10-12 ani pe care să îi ducă ulterior la marea performanță”, a încheiat Șpac.