Astăzi se împlinesc 34 de ani de când Steaua reușea să câștige Cupa Campionilor Europeni, performanță ce, probabil, cu greu va mai putea fi repetată de o echipă de fotbal din România.

Trei dintre eroii acelei campanii europene de vis au stat de vorbă cu noi și au rememorat acele momente.

„Eram foarte bine pregătiți din punct de vedere fizic și psihic. Nu am simțit presiunea momentului, a faptului că jucam o finală de Cupa Campionilor Europeni sau că jucam în țara finalistei. Nu era o presiune foarte mare pentru noi. Noi nu aveam nimic de pierdut, deși dacă stai să te gândești, să pierzi un trofeu este un lucru destul de mare pe care ai putea să-l pierzi, dar în acele momente nu ne gândeam. Ne gândeam la faptul că am ajuns acolo și că am reprezentat foarte bine fotbalul românesc până la finală și chiar nu am simțit la niciun jucător un trac, o emoție sau o presiune specială”, a spus Marius Lăcătuș pentru realitateasportiva.net.

„Eu nu am putut evolua în finală, dar mă bucur că am reușit să câștigăm Cupa Campionilor Europeni, băieții jucând în teren, iar eu fiind… Și eu am câștigat Cupa Campionilor, dar am câștigat-o din poziția de secund, pentru că am fost trecut ca „secund” pe foaia de joc, ca să pot să iau loc pe banca de rezerve”, a spus Tudorel Stoica pentru realitateasportiva.net.

„La succesul Stelei au contribuit în primul rând jucătorii care au fost aduși. Acea mașinărie de fotbal care era Steaua la momentul respectiv a fost construită din anumite piese, care au fost foarte bine cântărite. Eu consider că dacă alți jucători erau aduși și nu eram noi, nu s-ar fi întâmplat minunea. Eu tind să cred că forța noastră a fost grupul. Eram jucători foarte buni, cu personalitate, curajoși, nu aveam teamă, intram numai cu gândul la victorie”, a spus Ștefan Iovan pentru realitateasportiva.net.