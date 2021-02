EXCLUSIV | Mesajul clar transmis de un șef de club din fotbalul românesc: “E nevoie de implicarea rapidă a statului”

Fotbalul românesc traversează o perioadă tulbure în care perfomanțele se lasă așteptate atât din partea echipei naționale cât și din partea echipelor de club cu pretenții.

Naționala nu a mai prins un turneu final de CM din 1998, în timp ce ultima victorie a unei echipe românești în grupele Champions League datează din urmă cu mai bine de 8 ani.

“Și statul român ar trebuie să se implice mai mult și ar trebui să susțină sportul. Dacă am avea condiții să pregătim copiii și să îi instruim bine poate am reajunge unde am fost cu mult timp în urmă, din păcate, pentru că nu ne mai calificăm pe nicăieri.

Multă lume spune că statul nu are voie sa ajute, că sunt cluburi private, că așa ne spune UEFA, dar nu e chiar așa. Ar trebui să ajute dacă mai vrem să facem ceva, copiii să aibă unde să se mai antrezeze că așa o să mai avem fotbaliști, acum nu avem terenuri de antrenament”, a fost apelul președintelui celor de la Concordia Chiajna, Cristian Tănase, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Iar situația devine și mai dificilă din cauza instabilității de la multe dintre cluburile din fotbalul mioritic.

“Am văzut ce se întâmplă la multe echipe din Liga 1, Liga 2 și Liga 3, echipe patronate de o persoană, două, sau trei care apoi dispar. Statul român ar trebui să sprijine sportul în general pentru că nu poți să lași echipe pe mâna unui singur om care își poate lua jucăriile și să plece la un moment dat.

Văd că unii au ajutor de la stat, dar nu de la al nostru. Dacă statul maghiar ajută Sepsi, felicitări. Și să ne fie nouă rușine! Am înțeles că e vorba de sectorul juvenil, dar și la noi se dădeau bani de la UEFA pentru juniori și se foloseau la prima echipă”, a mai precizat oficialul ilfovenilor.