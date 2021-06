EXCLUSIV | Lucian Sânmărtean despre urcușurile și coborâșurile carierei: “Deciziile proaste m-au făcut să mă redescopăr”

Lucian Sânmărtean (40 de ani) a fost unul dintre cei mai tehnici jucători români și a fost supranumit ”Magicianul”. Driblingurile sale făceau deliciul spectatorilor și a telespectatorilor și nu puțini au fost cei care s-au întrebat de ce nu a ajuns la un club puternic, din vestul Europei.

Sânmărtean a evoluat de 21 de ori pentru naționala României, fără să înscrie. Cele mai importante echipe din cariera sa sunt Panathinaikos, Utrecht și FCSB. Sânmărtean s-a retras din activitate de la FC Voluntari, la vârsta de 38 de ani.

Plecat de la Goria Bistrița în fotbalul mare, la Panathinaikos Atena, în 2003, pentru Sânmărtean a urmat operioadă plină de realizări pe plan profesional.

Apoi, fostul mijlocaș a intrat în conflict cu antrenorul de atunci al formației ateniene, italianul Alberto Malesani, și a fost scos din lot. I s-a acordat o nouă șansă, dar Sânmărtean a refuzat să mai evolueze pentru Panathinaikos.

În 2007 s-a transferat la formația olandeză Utrech. Chinuit de accidentări, în 2009 a revenit la Gloria Bistrița.

“Pentru mine perioada aceea a fost ciudățică. Am plecat de la Gloria Bistrița la Panathinaikos Atena, apoi în Olanda, dar am ajuns din nou la Gloria Bistrița. Apoi a urmat un regres. Gloria mi-a întins o mână de ajutor, după care a urmat o perioadă foarte bună pentru mine la Vaslui, după care au urmat FCSB de unde primeam convocări la echipa națională, după care am plecat în Arabia.

Au fost 10 ani plini de continuitate. Nu la fel pot spune despre primii ani din carieră. Dacă îți dedici cariera și profesionalismul fotbalului. Fotbalul te va răsplăti mai devreme sau mai târziu. Pe mine m-a răsplătit mai târziu. Nu regret nimic. Nici deciziile proaste pe care le-am luat, pentru că deciziile proaste m-au făcut să mă redescopăr și am înțeles unde am greșit, iar în următoarea perioadă nu am mai luat decizii greșite. Am avut continitate“, a declarat Lucian Sânmărtean, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

“Deciziile luate ca și copil m-au dus în situația ca în 2009 să mă întorc la Bistrița. Cariera mea în loc să meargă în sus a cunoscut un regres, a coborât vertiginos. Când se întâmplă asta e evident că pe parcurs au fost unele greșeli. Dacă ar fi să mă întorc în trecut, cu mintea de astăzi aș alege diferit, aș alege alte decizii.

Am luat deciziile pe care le-am considerat atunci, dar deciziile pe care le-am luat m-au transformat în jucătorul în care am devenit ulterior, deși a fost destul de târziu“, a mai spus Sânmărtean, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

În prezent, Lucian Sânmărtean este manager sportiv al loturilor naționale de juniori și patronul unei școli de fotbal.