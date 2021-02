EXCLUSIV | Legenda dinamovistă care pune umărul la renașterea unei foste echipe de Liga 1: “Suntem perseverenți”

Claudiu Niculescu a acceptat oferta celor de la Concordia Chiajna pentru a deveni antrenorul ilfovenilor din această iarnă.

Iar fostul atacant al câinilor s-a anagajat să îi ducă pe vulturi în primul eșalon. Niculescu a fost aproape de o promovare și în vara anului trecut, dar echipa pe care o antrena atunci, CS Mioveni, a pierdut barajul contra Chindiei.

“Are contract cu noi pentru acest sezon care e aproape ratat si pentru sezonul viitor cu obiectiv promovarea. Am avut această țintă din ziua în care am retrogradat în Liga 2.

Anul trecut am avut un campionat dezastruos, sezonul acesta la fel, suntem mâhniți dar perseverenți în același timp. Vrem să revenim în Liga 1, acolo unde am stat 8 ani, nu am fost o echipă chiar trecătoare”, a evidențiat Cristian Tănase, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Exemplul Concordiei a fost luat și de alte grupări mai mici care încearcă să surprindă în prima divizie.

“Și echipele fără suporteri pot face treabă foarte bună. Felicit toate formațiile care sunt acolo la bătaie pentru locuri de play-off, e foarte bine. Cine are valoare și muncește uitați că poate ajunge.

Nu e o regulă generală dacă este o echipă de tradiție să fii îndreptățit să fii în Liga 1 și să beneficiezi de statutul ăsta, toate echipele trebuie să beneficieze de criteriul sportiv”, a mai apreciat președintele clubului din Chiajna.