EXCLUSIV | Ilie Stan, din nou antrenor la FCSB? Răspunsul tehnicianului

Ilie Stan, antrenorul care se autopropunea la FCSB, s-a răzgândit și spune că nu ar mai accepta ca Gigi Becali să se implice în deciziile tactice.

În perioada în care FCSB era pregătită de către Bogdan Argeș Vintilă, Ilie Stan a spus la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus că nu ar refuza o ofertă din partea lui Gigi Becali.

După ce Duckadam a dezvăluit, tot la ‘Realitatea Sportivă’, ca Ilie Stan a fost printre puținii antrenori care au reușit să se impună în fața lui Gigi Becali, realitateasportiva.net a stat de vorbă cu Ilie Stan (52 ani), care a pregătit-o pe FCSB în perioada în perioada 2011-2012.

“Nu m-aș mai întoarce la FCSB, cred că interesul ar trebui să fie ca antrenorul să își facă treaba. Acesta a fost și motivul pentru care eu am decis să plec de la FCSB, Becali mi-a transmis că singurul mod de a rămâne la FCSB este ca el să ia toate deciziile. Bineînțeles ca nu am acceptat și am plecat“, a spus Ilie Stan pentru realitateasportiva.net.