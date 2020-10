EXCLUSIV | Iftime explică decăderea celor de la Botoșani: “Acel meci ne-a destabilizat foarte tare!”

FC Botoșani nu traversează un moment foarte bun în această ediție de campionat, moldovenii având doar o singură victorie acasă în acest sezon!

Finanțatorul echipei moldovene, Valeriu Ifitme, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre situația de la echipa sa. Iftime este de părere că eliminarea din Europa League din meciul cu macedonenii de la Shkendija a dus la forma slabă pe care o traversează băieții lui Marius Croitoru.

“La începutul campionatului nu credeam că putem ajunge în situația asta, vedeam o echipă mai bună decât una care a obținut până acum doar 11 puncte. Anul acesta am bătut doar un singur meci acasă, iar acest lucru este foarte îngrijorător. Sper să batem UTA în această săptămână și să depășim această situație delicată prin care trecem.

Am fost foarte dezamăgit după meciul cu Shkendija, deoarece credeam că vom merge mai departe. După eliminarea din Europa League ne-am destabilizat, de ce, nu stiu(…) am avut o stare de incertitudine și de nesiguranță. Asta se întâmplă când te crezi mult mai bun decât adversarul tău, greșești flagrant, exact așa cum am făcut noi!“ a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

FC Botoșani ocupă locul 5 în clasamentul Ligii 1, cu 11 puncte acumulate în cele 8 meciuri disputate în actualul sezon. Pentru moldoveni urmează meciul de acasă cu nou-promovata UTA Arad, aflată cu doar o poziție în spatele moldovenilor, la egalitate de puncte.