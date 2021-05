EXCLUSIV | Gigi Becali nu renunță la planul său: “Mă retrag din viața publică, o să dau doar 5 declarații pe an”

Gigi Becali a revenit în atenția presei în ultimele luni după o perioadă în care omul de afaceri a încercat să stea departe de dezbaterile din mass-media.

Doar că finanțatorul celor de la FCSB a dezvăluit că nu va renunța la strategia sa de a fi cât mai discret în intervențiile sale publice.

“Peste vreo 2-3 luni o să îmi schimb numărul de telefon și nu îl veți mai avea. Și o să ies definitiv din viața publică că tot am ieșit, tot am venit. Doar voi da 5 declarații pe an, de Paște, de Crăciun, fac emisiune.

Gata, îmi ajunge, nu mă interesează. Ce comentați voi, că face Becali, că afce Todoran e treaba voastră. Nu o să îmi schimb viața la 63 de ani că zice Vasile, Mitică, Georgică”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportiva.

Acesta a precizat și care va fi relația sa cu suporterii pe viitor, după contrele recente.

“Nu am treabă cu nimeni, nu mă intreresează, am 63 de ani. Îmi văd de treaba mea, de banii mei, echipa mea, cine vrea să vina bine, cine nu, nu, nu mă cert cu nimeni.

Au trecut vremurile în care ne întâlneam cu suporterii, la revedere, nu mai am puterea asta. Eu așa am răzbit în viața, la mine nu stăpânește nimeni niciodată, averea mea o stăpânesc numai eu”, a mai precizat finanțatorul celor de la FCSB.