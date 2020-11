Vicecampioana europeană Ioana Gheorghe (23 de ani) a reacționat la comunicatul trimis de antrenorul lotului olimpc de bob, Paul Neagu (66 de ani), în care o acuză pe sportivă că bea alcool.

Contactată de Realitatea Sportivă, Ioana Gheorghe recunoaște că bea câte un pahar cu vin și spune că antrenorul lotului olimpic femin de bob obișnuiește să consume zilnic bere.

“Spre deosebire de Neagu, eu nu am fantezii. Deci, Ioana Gheorghe este și va rămâne o femeie asumată care nu a pupat și nu va pupa pe nimeni în fund pentru a ajunge unde îi este locul. Ioana bea un pahar de vin, ca oricare alt om de pe lumea asta. Sportivii nu sunt oameni? Nu există om fără vicii, atata timp cât ‘cronometrul si centimetrul’ îmi oferă statutul de titular și rezultatele își spun cuvântul, pot să îmi satisfac un anumit viciu.

La țigări trebuie sa revin și să mă repet: înainte de a veni în sezon în septembrie 2019, dumnevoastră mi-ați spus că la dumneavoastră în echipă sunt excluse alcoolul și țigările. Eu v-am spus că mai consum un pahar de vin o dată la ceva timp și CĂ FUMEZ! Dumneavoastră mi-ați răspuns că nu acceptați asa ceva, iar răspunsul meu a fost ,’asta înseamnă ca nu putem colabora’. După cum am mai spus, eu îmi asum toate vorbele și faptele, motiv pentru care v-am spus că nu mă voi lăsa de fumat pentru a face parte din echipa dvs”, a declarat Ioana Gheorghe, pentru Realitatea Sportivă.

Vicecampioana Europeană îl acuză pe antrenorul lotului olimpc de bob, Paul Neagu, că obișnuia să consume alcool zilnic și îi ademenea și pe sportivi să consume alcool, la rândul lor.

“Ioana refuza să ia parte la ședințele de echipă? Ședințe în care se vorbește în bucătărie sau în camera dumneavoastră cu lăzile de bere UERIGE (pentru cunoscători), ședința fiind de 5 minute și apoi începând să se consume alcool? Da! Ioana chiar refuza astfel de ședințe. Am vrut sa părăsesc perioada de pregătire cu motive justificate! Abuz verbal si fizic. Nu manipulez pe nimeni! Manipulare se numește ceea ce faceți dvs. cu federația și cu femeile abuzate de către dumneavoastră!

Aveți nevoie în permanență de ajutorul antrenoarei federale Sorina Țicu deoarece comitetul nu accepta așa ceva! Nu agresez verbal pe nimeni. Am avut respect până în punctul în care am fost călcată în picioare. Leneșă? Eu aș schimba ‘leneșă’ cu ‘obosită’, având în vedere că programul de odihnă nu îmi este respectat. Pentru tot ce ați relatat aici dumneavoastră, văd că aveți dovezi. DAR PENTRU CEEA CE DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI ACUZAT, AM EU DOVEZI!!!

Eu nu caut să exploatez nimic, ați avut timp dumneavoastră să exploatați toate astea. Munca de antrenor nu trebuie justificata în fața nimănui. Ceea ce trebuie sa justificati si sa recunoașteți este: sportul este o acoperire si un paravan perfect activităților cu care vă ocupați. Dar asta va hotărî instanța de judecată în baza documentelor, mărturiilor și declarațiilor persoanelor în cauză”, ne-a mai spus Ioana Gheorghe.

Paul Neagu l-a acuzat pe logodnicul Ioanei Gheorghe, Toth Michael-Christian că a încercat să facă parte din staff-ul său tehnic, prin orice mijloace și pentru că a fost refuzat, se răzbună. Printre altele, Neagu spunea că viitorul soț al sportivei consuma alcool.

Citește și – Paul Neagu, noi explicații în scandalul sfârșitului de an din sportul românesc

“Aici văd o parte amuzantă. Ne luăm de ce băuturi energizante consumă oamenii? RedBull nu face parte din categoria sponsorizărilor pe care dvs. ați putea să le obțineți. În concluzie, Christian bea RedBull, iar dumneavoastră UERIGE. Difera modul și plata pentru obținerea băuturii. (Sponsorizării) Citind declarațiile lui Paul Neagu, observ ca face tot posibilul să devieze de la subiectul principal, venind cu argumente de joasă speță, penibile din punct de vedere a funcției pe care o ocupa în momentul de față”, a explicat Ioana Gheorghe.

Acuzațiille de agresiune sexuală ale Ioanei Gheorghe la adresa antrenorului continuă, sportiva având un mesaj pentru Paul Neagu: “să vă gândiți la toate femeile și familiile în cauză care v-au trecut prin mâinile pătate cu abuzuri fizice și sexuale”.

“Am o rugăminte la dumneavoastră: atunci când vă priviți soția și nepoata, să vă gândiți pentru o secundă la toate femeile și familiile în cauză, care v-au trecut prin mâinile pătate cu abuzuri fizice si sexuale. De aici din Timișoara, Ioana vă transmite, domnule Neagu, să puneți în practică tot ceea ce ne-ați urat. Noi, cu siguranță găsim timp pentru lucruri frumoase, nici de cum macabre, care vă caracterizează perfect!“, a declarat Ioana Gheorghe, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

La data de 15 noiembrie, între vicecampioana Europeană la bob, Ioana Gheorghe (23 de ani) și antrenorul Paul Neagu a izbucnit un conflict.

Sportiva a rămas singură în camera unde se afla cazată în Letonia, iar Neagu ar fi intrat peste ea. Între cei doi a izbucnit un conflict, sportiva fiind amenințată. În urma acestui conflict dintre cei doi, Ioana Gheorghe a revenit în țară.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a solicitat Federației de Bob și Sanie să-l schimbe pe antrenorul Paul Neagu (66 de ani) până la finalizarea anchetei.