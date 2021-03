EXCLUSIV | Experiență inedită pentru Emil Săndoi: „Mi-am adus aminte de începuturile mele în cariera de antrenor”

Antrenorul Chindiei este lăudat de toată lumea pentru parcursul echipei pe care o pregătește de la sfârșitul lunii iunie a anului trecut.

La Târgoviște a făcut o schimbare care i-a adus aminte de felul în care gândea fotbalul în urmă cu mai bine de 20 de ani.

„La Chindia pentru că am doi atacanți ca Popa și Florea, care au ceva experiență în comparație cu restul lotului, joc 4-4-2, sistem pe care nu l-am mai folosit de când am debutat în meseria de antrenor. La FC Arges am jucat de exemplu 3-4-3 un campionat și jumătate”, a dezvăluit Emil Săndoi, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Această formulă este dictată și de componența lotului, explică tehnicianul care a împlinit recent 56 de ani.

„Sunt cluburi precum FCSB, CFR Cluj, Craiova, chiar și Botoșani care sunt potente financiar și care își iau jucători funcție de ce vor să joace. La cluburile mai mici e mai greu să faci asta, trebuie să te pliezi pe calitățile jucătorilor și să stabilești funcție de asta sistemul care poate fi competitiv”, a mai indicat antrenorul Chindiei.