EXCLUSIV | Dumitru Dragomir revine în prim plan! De ce s-a înscris pe lista PSD pentru Consiliul General al Capitalei

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este pe lista candidaților din partea PSD pentru Consiliul General al Municipiului București. Invitat la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus , Dragomir a prezentat motivele pentru care a decis să revină în politică.

Dumitru Dragomir (74 de ani), fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a mai fost implicat în politică. Între 2000 și 2008 a fost deputat în Parlamentul României din partea PRM. A candidat la funcția de primar general al Capitalei în 2004. După demisia din PRM, s-a orientat spre PDL, dar nu a candidat pentru nicio funcție.

“De ce să nu candidez? Sunt verde, muncesc de dimineața până seara. Acum, vârsta nu mai este o problemă. Puneți-mă la un test cu unul de 40 de ani. Ce poți să-i reproșezi lui Mitică Dragomir? Pe unde a fost, a avut rezultate. Eu sunt un copil de țară, plecat fără să mă ajute cineva în viața mea… poate Ion Alexandru, care a vorbit frumos despre mine.

Pe unde am fost… am fost la Vâlcea, am luat Cupa României și am băgat echipa în Divizia A. Am fost la Scornicești, am dus-o în A. Am fost la Victoria, am jucat în cupele europene. Sunt un tată care și-a educat copiii ca lumea. Nepoții la fel!

Mă știu serios, un tată exemplar. Ce vorbesc aia fac! Muncesc de dimineață până noaptea, de când m-am născut. Am fost în Parlament, am făcut o lege organică, eram în opoziție. Am fost la Ligă, am făcut Liga. Ce aveți cu mine?

Cine e mai important decât mine la Consiliul General? Dacă eu am fost două legislatură în Parlamentul României, nu pot să fiu o legislatură în Parlamentul Capitalei? Doamna Firea a făcut numai bine la Primărie, chiar dacă o contestă multă lume. A luat o decizie bună cu înființarea acelor firme pentru Primărie.

Eu sunt în imobiliare de mulți ani, am fost dinainte să fiu la Ligă, și știu foarte bine care sunt problemele în Capitală. Unul dintre obiective va fi să rezolvăm problemele din imobiliare. Știu toate tâmpeniile care se fac în imobiliare și vreau să pun stop. O să vedeți! În Parlament am făcut singur o lege organică. Credeți că voi fi de râs la Primărie?“, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.