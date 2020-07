EXCLUSIV | Dinamo, compătimită de o rivală din play-out! “O să aibă un program infernal. Nu ar fi corect să piardă cu 3-0”

Dinamo a raportat zece cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul jucătorilor. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că Liga 1 nu va fi suspendată, astfel că ‘roș-albii’ vor avea probleme mari de lot. În exclusivitate la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ , antrenorul Chindiei Târgoviște, Emil Săndoi, a declarat că nu-și dorește ca Dinamo să piardă meciuri cu 3-0 la masa verde.

Dinamo are trei meciuri restante în play-out-ul Ligii 1, iar conducerea ‘câinilor roșii’ a cerut suspendarea campionatului. Antrenorul Gheorghe Mulțescu a declarat că îi va fi greu să alcătuiască un prim ’11’ competitiv.

LPF, prin vocea secretarului general Justin Ștefan, a anunțat că nu ia în calcul oprirea acestui sezon al Ligii 1 sau sancționarea cluburilor care au cazuri de coronavirus.



“Este o situație delicată, cu mai multe îmbolnăviri. Noi trebuia să jucăm cu Dinamo, eram la hotel și am fost informați că nu mai jucăm. Nu avantajează pe nimeni această pauză! De cei de la Dinamo îmi pare rău, am văzut că au apărut și alte cazuri. Au trei restanțe, o să aibă un program infernal cei de la Dinamo.

Noi am fi jucat aceste două meciuri cu Dinamo, apoi am fi avut o serie de patru meciuri duminică-miercuri. În vreo 17 zile, o să trebuiască să disputăm 6 jocuri. Vă dați seama ce înseamnă asta?! Ne-a dat peste cap definitiv această pandemie. Problemele pe care le are Dinamo nu pot să mă bucure, chiar dacă ne luptăm cu ei la retrogradare.

Nu știu dacă ar fi corect să piardă cu 3-0 la masa verde echipele care au cazuri de COVID. Se poate întâmpla să ieși doar o singură dată din casă și să te infectezi, n-ai de unde să știi. Poate ar fi indicat cantonamentul prelungit acum. Nici cantonamentul prelungit nu-ți garantează că nu ai niciun infectat“, a spus Emil Săndoi la emisiunea online ‘Realitatea Sportivă’.