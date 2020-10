EXCLUSIV | Dezvăluiri despre felul cum a făcut Burleanu curățenie în FRF: “Avem documente explozive”

Marcel Paraschiv, fostul angajat al FRF, acuză actuala adminsitrație de la Casa Fotbalului că s-a dispensat de colaboratorii din mandatul lui Mircea Sandu fără ca aceștia să fie evaluați.

Acesta spune că a dat în judecată Federația pentru faptul că a fost pus pe liber, dar s-a lovit și în justiție de câteva nedreptăți.

“Am documente explozive, însă mă lupt cu justiția care îi apară pe ei. Am contestat că am fost dat afară din serviciu, am câștigat în primă instanță și la Curtea de Apel, dar cei din FRF nu au pus în executare hotărârea definitivă. O să se minuneze multă lume de ce aude.

Deși am fost repus în drepturi, nu am primit toți banii. M-am adresat din nou justiției, însă acolo au reușit să suspende prima decizie. A fost dată o hotărâre halucinantă de către judecător care a amânat pronunțarea pentru că nu găsea o soluție pentru a le da lor câștig de cauză“, a declarat Marcel Paraschiv, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Acesta spune că nu avea cum să fie îndepărtat dacă s-ar fi făcut o evaluare corectă a sa.

“I-au executat pe toți foștii colaboratori ai lui Mircea Sandu, eu sunt cel care s-a ocupat de acele stegulețe pe care le vedeați pe stadion. Au venit să mă întrebe cum am facut.

S-au și mirat când au văzut că am găsit cel mai mic preț și asta pentru că nu am făcut prin intermediar. Nu au avut ce să îmi facă, le-am spus atunci când am plecat că o să se mai califice naționala la un turneu final când o să fiu eu președinte la FRF și vedeți că Dumenzeu nu doarme”, a mai afirmat fostul anagajat al organului suprem din fotbalul românesc.