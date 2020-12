EXCLUSIV | Dezvăluire după 31 de ani de la Revoluţie! Întâlnire de gradul zero cu soţii Ceauşescu: ,,Am înlemnit când i-am văzut”

Dumitru Dragomir a făcut o serie de dezvăluiri extrem de spumoase, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă .

Acesta a vorbit depre perioada în care era conducător de fotbal în perioada comunistă şi cum l-a întâlnit pe primul om din stat atunci, Nicolae Ceuşescu, şi pe soţia acestuia, Elena Ceauşescu.

Dragomir mărturiseşte faptul că îi spunea bancuri la masă lui Ceauşescu, dar precizează că i-a fost mult mai frică de soţia acestuia. Fostul preşedinte de la LPF, a povestit un episod în a crezut că a intrat în încurcătură după ce a spus un banc despre Ceauşescu.

,,Bineînţeles. I-am şi spus bancuri la masă. Am spus la toată lumea, scrie şi în cartea mea. Am fost la el, de două ori. O dată m-a luat de acasă, m-am dus în trening, SPP-istul nu m-a lăsat să mă îmbrac. A venit după mine şi a zis ,,Hai acasă la Lică Ceuşescu. Eşti nebun, ia bluza de trening pe tine şi hai aşa”. Când am ajuns erau toţi la masă. Am înlemnit, dar la tupeul meu, că eram operat de ruşine de mult, îţi dai seama.

N-am să uit toată viaţa. Era un câine înainte de a trece pragul, şi când am venit eu şi a început să mârâie la mine, râdeau la masă toţi. Nu erau numai ei. Erau şi din comitetul central, Ştefan Andrei. Pe dânsul îl cunosc că mi-a pus şi o vorbă bună atunci la masă. Mi-a dat şi să beau (n.r. Ceauşescu) vin. Şi i-am spus, Tovarăşul secretar general, sunt în relaţii proaste cu băutura. ,,DA, DA, DA, tu ai altele”.

Ea, când am spus bancul, cu Ceauşescu, a zis: Fir-ai tu să fii, nu ţi-e ruşine. Am crezut că mor atunci. Am crezut că mă ia. Nu mi-a fost frică de el, dar de ea mi-era frică, că toată lumea vorbea, inclusiv copiii ei.”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru Realitatea Sportiva.

Dumitru Dragomir a fost preşedinte de club în perioada comunistă la echipele Chimia Râmnicu Vâlcea, Viitorul Scorniceşti sau FCM Braşov.