EXCLUSIV | Dani Coman despre transferul lui Denis Alibec: „Ne-am înțeles cu turcii!”

Președintele clubului Astra Giurgiu, Dani Coman, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, despre transferul atacantului Denis Alibec (29 de ani) la formația turcă Gaziantep.

Formația turcă este pregătită de tehnicianul român Marius Șumudică.

„Da, este adevărat, cluburile s-au înțeles. Așteptăm să treacă meciul de campionat cu CFR Cluj și abia atunci vom vorbi mai multe despre acest transfer. Suma deocamdată rămâne confidențială, aceasta a fost dorința celor de la Gaziantep, deoarece turcii nu doresc ca un alt club să intre în cursa pentru Denis. Banii vor fi virați în două tranșe!”, a declarat Dani Coman în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Marius Șumudică, antrenorul celor de la Gaziantep, a oferit acum câteva zile detalii despre mutarea atacantului de la clubul giurgiuvean:

„În primă fază, clubul nostru a oferit suma de 600.000 de euro. Eu am pus presiune cat am putut de mult. Sa spun povestea de la început ca să ştie toată lumea. Clubul nostru a vrut să ofere 500.000 de euro pentru un împrumut, neştiind că el termină contractul la vară. Oficialii noştri s-au uitat mai atent şi au spus ca noi am putea lua acest jucător liber de contract. Să îi dea nişte bani la semnătura şi îl ia liber.

Eu mi-am permis să vorbesc cu Denis după ce a fost făcută oferta oficială. La momentul respectiv, domnul Niculae a refuzat. În momentul de faţă, există o ofertă concretă de 800.000 de euro plus 30% dintr-un viitor transfer în următorii trei ani. O sumă care mi se pare mai mult decât decentă. El în 2 luni şi jumătate poate semna cu Gaziantep sau cu oricare altă echipă, liber de contract. În decembrie, intră în ultimele 6 luni de contract”, a spus Marius Şumudică la Pro X.

1.900.000 euro este cota de transfer a lui Denis Alibec în acest moment, conform Transfermarkt.com