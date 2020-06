EXCLUSIV | Dan Petrescu, la un pas de Dinamo! ”Am venit cu 500.000! Mă pusesem de acord cu el!”

Dan Petrescu, actualul antrenor al campioanei României, a fost la un pas de a o antrena pe Dinamo!

Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, a făcut dezvăluirea, în direct, în cadrul emisiunii ”Realitatea Sportivă”.

Fostul număr 1 din Ștefan cel Mare s-a înțeles cu ”Bursucul”, însă mutarea a picat din cauza lui Dumitru Bucșaru, fostul patron al echipei Unirea Urziceni.

”CFR-ul are un antrenor extraordinar. Eu am vrut să îl iau, am venit cu 500.000. Mă pusesem de acord cu el. Victor Becali trebuia să ia acordul de la Bucșaru.

I-am adus imediat banii. El era foarte corect. Mi-a zis: Eu îmi dau acceptul, dar ia acceptul de la patronul unde sunt. Pe Dinamo oricine voia să o antreneze.” a declarat Cristi Borcea la ”Realitatea Sportivă”.

