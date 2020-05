‘Războiul’ de durată dintre Adrian Porumboiu și Cristi Balaj se mută în instanță. La emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus , Porumboiu a declarat că va face mai multe dezvăluiri la tribunal despre modul în care Balaj a arbitrat anumite meciuri din Liga 1. Fostul patron de la FC Vaslui susține că fostul arbitru FIFA i-a ajutat clar pe cei de la CFR Cluj.

Procesul dintre Adrian Porumboiu și Cristi Balaj va începe pe 7 iulie, potrivit informațiilor realitateasportiva.net.

Cristi Balaj (48 de ani), acum președinte al Agenției Naționale Antidoping, a fost arbitru în Liga 1 în perioada 2000–2016, fiind pe lista FIFA din 2003.

Adrian Porumboiu îl acuză pe Balaj că a luat mai multe decizii în favoarea echipei CFR Cluj în meciuri din sezonul 2011-2012 al Ligii 1, când ardelenii au câștigat titlul cu un punct avans față de FC Vaslui.

“O să urmeze un proces cu un dirijor de titluri. În rest, mă abțin, o să vedeți reacții surprinzătoare la momentul respectiv. Într-o lună de zile va fi procesul, abia îl aștept. O să vedeți despre ce este vorba și ce s-a întâmplat în subteranele unor campionate blătuite.

Nu dau niciun fel de nume, că așa e corect. Acum, fiecare își prezintă argumentele. Dacă ați făcut o analiză despre cei care au dirijat arbitrii către CFR… nu pomenesc niciun nume. Eu am discuții în contradictoriu și cu Cristi Balaj și cu alte persoane mult mai importante.

Am făcut prostia să fac o echipă de fotbal gândindu-mă că voi fi arbitrat așa cum am arbitrat eu. Din păcate, jocurile au fost cum au fost și nu era suficient să ai o echipă bună, ci să ai în spate o armată de aranjori“, a spus Adrian Porumboiu la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.