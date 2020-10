Cumetrie la Federația Română de Fotbal! Relația dintre Răzvan Burleanu (36 ani), președintele FRF, și politicianul PSD Vasile Dâncu (58 ani) este dusă la un alt nivel.

După dezvăluirile recente prezentate de Realitatea Plus, documente incredibile despre administrația Burleanu vor fi prezentate în curând.

Relația dintre Dâncu și Burleanu este cunoscută, iar potrivit surselor noastre, aceasta este dusă la un alt nivel. Dâncu trebuia să-l fie naș la cununia lui Răzvan Burleanu, pandemia a oprit acest eveniment, însă planul nu s-a schimbat.

Actualul președinte al FRF va face nunta în viitorul apropiat, iar Dâncu va deveni nașul acestuia odată cu botezul fetei șefului fotbalului românesc.

Dâncu, omul care l-a propulsat pe Burleanu în fruntea FRF

Burleanu a ajuns în fruntea FRF în urmă cu 6 ani, însă dezvăluiri incredibile au fost făcute recent de politicianul Cristian Rizea, care a oferit numele celor care au orchestrat arestarea ”Baciului” în 2014, contracandidatul lui Burleanu la alegerile din același an.

”S-a întâmplat tot la ordinul lui George Maior și a lui Vasile Dîncu, cu complicitatea lui Victor Ponta și a lui Gabi Oprea. Îmi pare rău de Gică Popescu, nu merita așa ceva, este un simbol al României. Dar asta-i viața!”, a declarat fostul deputat Cristian Rizea la Realitatea Plus.

Fostul căpitan al naționalei a fost condamnat în martie 2014 la trei ani și o lună de închisoare cu executare după ce a fost găsit vinovat în celebrul ”Dosar al Transferurilor”.

Gică Popescu nu a mai putut candida la funcția de președinte al FRF la scrutinul programat chiar a doua zi, unde ar fi avut cele mai mari șanse de câștig.

Fotbalul românesc cere demisia lui Burleanu!

După cum era de așteptat, Răzvan Burleanu are și susținători, însă marea întrebare este: Ce faci atunci când nume grele din fotbalul românesc îți cer demisia?

Din studioul ”Realitatea Sportivă”, până la Vaslui și Arabia Saudită, actualului președinte al Federației Române de Fotbal i s-a cerut demisia.

Adrian Porumboiu (70 ani), fost arbitru internațional, s-a săturat de conducerea fotbalului românesc și cere o schimbare din temelii.

”Ar fi o variantă, dar nu se va întâmpla. Să vă uitați cine sunt promovați. Elemente fără 3 clase, cocoșații ăștia. Dacă s-ar vrea ceva care să producă în 3-4 ani de zile, avem o singură variantă.

Gică Popescu la Federație președinte. Sunt sigur că ar schimba tot ce face microfonatul ăsta. Hagi antrenorul naționalei în colaborare cu Dan Petrescu. Să se adune toți care au făcut istorie!” declarata Adrian Porumboiu pentru realitateasportiva.net.

Prin telefon, Arabia Saudită, Ionuț Lupescu (51 ani), fost membru al ”Generației de Aur”, a dat de pământ cu Răzvan Burleanu, în direct.

”Lucrurile stau destul de simplu. Când te apuci de o meserie, trebuie să te pricepi la ea. Sunt 6 ani de zile de când a fost numită o nouă conducere. N-am ranchiună, dar mă doare. Se putea face mult mai mult. El (n.r Răzvan Burleanu) a ciuruit tot fotbal românesc.

Cine are mai multe pile, așa merge. Sunt unul pe care n-au putut să-l aresteze, cum au făcut-o cu Gică Popescu. Nu m-au arestat pentru că nu am câștigat. El e pus acolo de cine e pus. El e informator. Mereu se plângea președintelui UEFA. Mă rugau să-i mai las în pace pentru că se saturau de mesaje.” a declarat Ionuț Lupescu, la Realitatea Plus.

Un alt om din fotbalul românesc care arată cu degetul spre Burleanu și îi cere demisia este fostul dinamovist Florin Prunea (52 ani).

”Este rezultatul unei politici falimentare a FRF, care a mințit tot fotbalul românesc cu regula U21. Acum s-a văzut realitatea și rezultatul acestei reguli. Președintele federației ne-a mințit că vrea să crească jucători tineri, iar noi convocăm fotbaliști străini. Dacă suporterii nu iau atitudine, ne merităm soartă și ne vom face de râs în continuare!

Burleanu trebuie să plece, să-și dea demisia! Trebuie să-și depună mandatul! Nu pot să înțeleg oamenii politici care l-au pus acolo. S-a terminat. E faliment total. A nenorocit fotbalul românesc. Vedem că nu avem fundași laterali, pentru că antrenorii români nu folosesc tineri pe acele posturi, pentru că ar risca prea mult.” a declarat Prunea după eșcul României cu Islanda, scor 1-2.

Cum a ajuns Răzvan Burleanu, din ilustru necunoscut, președintele Federației Române de Fotbal și de ce a fost arestat Gică Popescu cu o zi înainte de alegerile de la șefia FRF?

Deputatul fugar Cristian Rizea vorbește despre manevra statului paralel de preluare a controlului federației, care este amestecul lui Ponta și a altor politicieni, care este miza menținerii lui Burleanu la cârma fotbalului românesc!

