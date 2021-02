EXCLUSIV | Cum a ajuns Eduard Novak ministru al Sportului: “Eu i-am trimis un mesaj”

Carol Eduard Novak a devenit al 24-lea ministru al Sportului de după Revoluție.

Ciclist de performanță, acesta a dezvăluit cum a ajuns să conducă sportul românesc în an olimpic.

“Sincer a fost o chestiune de moment și niciodată nu am avut visul de a deveni politician. Poate să dureze mandatul 2-3-4 ani, am nevoie de 2 ani pot să schimb drumul. După două mesaje am devenit ministru, eu am luat inițiativa.

I-am trimis un mesaj domnului Kelemen Hunor că mă ofer pentru acest post dacă UDMR va primi acest portofoliu. Iar după ce acesta lucru a devenit certitudine am fost înștiințat că eu sunt cel ales”, a povestit Eduard Carol Novak, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.

Acesta a dezvăluit cum va încerca să controleze toate federațiile afiliate.

“Au trecut mulți ani în care am mers din ce în ce mai slab din punctul de vedere al performanțelor olimpice. Acesta lucruri arată o slăbiciune a managementului, dacă reușeam să punem o strategie a sportului românesc pe masa Parlamentului nu eram cenușăreasa Guvernului.

Dar miniștrii s-au schimbat prea repede, nimeni nu a propus ceva concret, noi încercăm să punem plasture pe răni acum. A dispărut controlul ministerul către toate organizațiile, deși este aceeași structura pe care o aveam în 1989″, a mai precizat membrul guvernului Cîțu.