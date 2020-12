EXCLUSIV | Culisele negocierilor lui Mutu cu CFR: “Doar așa ar fi acceptat”

Selecționerul naționalei de tineret a fost primul nume rostit în spațiul public imediat după anunțul încetării raporturilor contractuale dintre CFR și Dan Petrescu.

Iar Iuliu Mureșan știe unde s-ar fi putut împotmoli discuțiile.

“Cred că au existat niște negocieri cu Mutu, dar în același timp el a calificat echipa de tineret și este un lucru important pentru orice antrenor la început de carieră, cum este și el.

A contat faptul că cei de la FRF nu au vrut să îi dea drumul și au insistat să rămână, dar sunt convins că i-ar fi plăcut să vină la CFR, dacă s-ar fi putut să fie și acolo și acolo, ar fi acceptat fără vreo ezitare”, este opinia lui Iuliu Mureșan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Mutu are aproape un an de când a fost numit succesor al lui Mirel Rădoi la naționala sub 21 de ani a României. Și la fel ca în cazul lui Mirel Rădoi, FRF nu a dorit să îl lase să plece.

“A trebuit să rămână la națională, dacă nu a fost lăsat să antreneze în paralel. Și eu zic că este bine să termine proiectul acolo și să își demonstreze valoarea ca antrenor.

Liniștea ți-o faci, un antrenor care e bun știe imediat să pună echipa pe șine înapoi, ceea ce are nevoie CFR-ul. Și să readucă acea liniște care ți-o dau jocul bun și rezultatele mai ales”, a mai detaliat fostul președinte al clujenilor.