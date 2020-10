EXCLUSIV | Cristina Neagu, testată pozitiv la coronavirus! Adi Vasile: “Prezintă simptome ușoare”

View this post on Instagram

Deși este o săptămână dedicată loturilor naționale, nu am intrat în cantonament cu echipa. Durerile la umăr s-au intensificat în ultimul timp, iar în urma discuțiilor avute cu antrenorii și echipele medicale, am considerat că este o perioadă potrivită pentru a face tratament și recuperare, atât la umăr, cât și la genunchi. Aștept cu nerăbdare să ma întorc pe teren!💪🏼😊 #CN8 #unstoppable