EXCLUSIV | Concluzia lui Bogdan Stelea, după meciul cu Anglia: “Niciodată nu am văzut așa ceva. Nu mai contează dacă pierdem sau câștigăm”

Fostul internațional român Bogdan Stelea (53 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, despre înfrângerea suferită de naționala României, în amicalul cu Anglia.

Bogdan Stelea s-a arătat dezamăgit de rezultat, dar spune că jocul a fost mai bun decât în partida cu Georgia.

“A fost un meci bun, un joc deschis cu ocazii și de una și de cealaltă poartă.

Rezultatul de aseară m-a dezamăgit. Nu-mi place când pierdem. Cui îi place? Au fost lucruri bune aseară, dar în momentul când pierzi tot timpul ești dezamăgit.

Chiar dacă am avut un joc bun, cele mai mare ocazii tot Anglia le-a avut. Am avut și noi două ocazii foarte clare.

Să nu uităm că Anglia a avut două bare, ocazii clare, penalty ratat. Niciodată nu am văzut o minge scoasă de un fundaș central așa cum a scos-o Chiricheș cu mare noroc, la lovitura de cap a englezului.

Trebuie să ne fie teamă de orice meci în momentul de față. Sau să nu ne fie teamă că oricum nu mai contează dacă pierdem sau câștigăm“, a declarat Bogdan Stelea, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Fostul mare portar a vorbit și despre Florin Niță, pe care l-a lăudat pentru prestațiile sale. În minutul 77, la scorul de 1-0 pentru gazde, Chiricheş l-a faultat în careu pe Calvert-Lewin şi arbitrul a dictat al doilea penalty al meciului. Niţă a apărat însă şutul lui Henderson.

“Niță a făcut un meci bun, a apărat un penalty. Este unul dintre jucătorii importanți în momentul de față la națională. Are calitățile necesare pentru a fi titularul postului de portar pentru următorii 4-5 ani. Are o vârstă bună pentru a apăra, are experiență, are încredere în el, joacă la un nivel destul de bun la club. Depinde doar de el”, a mai spus Bogdan Stelea.

Fostul mare portar a vorbit vorbit și despre șansele triolorilor de a se califica la Cupa Mondială.

Mi-e greu să spun. Cert este că în momentul de față avem patru înfrângeri. În mare parte jocul nostru nu este așa cum trebuie și eu ca om de fotbal care am evoluat la un anumit nivel sunt circumspect”, a adăugat Bogdan Stelea, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

După trei runde disputate în preliminariile CM 2022, România a înregistrat deja două eșecuri: 0-1 cu Germania și 2-3 cu Armenia. Tricolorii ocupă locul 4 în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.

Bogdan Stelea are în palmares 91 de prezențe la prima reprezentativă (perioada 1988-2005).

Reprezentativa de fotbal a Angliei a învins naţionala României cu scorul de 1-0, duminică seara, pe Stadionul Riverside din Middlesbrough, într-un meci amical.