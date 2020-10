EXCLUSIV | Cine a realizat transferul lui Mihăilă la Parma. Dragomir: “Ăștia sunt băieții deștepți, în spatele afacerii”

Valentin Mihăilă (20 de ani) este în Italia pentru a semna contractul cu Parma. Mijlocașul Universității Craiova a reușit mutarea anului în fotbalul românesc, iar ‘alb-albaștrii’ vor primi o sumă importantă – 8,5 milioane de euro. La emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus, Dumitru Dragomir a dezvăluit că frații Becali sunt în spatele acestei mutări spectaculoase.

Cotat la 2,5 milioane de euro, Valentin Mihăilă a fost remarcat și la naționala de tineret, impresionându-i pe italieni.

Cele 8,5 milioane de euro luate de Universitatea Craiova pentru acest transfer reprezintă un record pentru clubul din Bănie. Vânzarea lui Mihăilă depăşește recordul lui Alex Mitriță, transferat la New York City FC, în 2019, pentru 8 milioane de euro.

“Frații Becali au vândut jucătorii cu niște prețuri…. mintea mea nu putea să judece așa ceva. Pe Mihăilă cine credeți că l-a vândut la Parma? Impresarul acela este angajatul firmei fraților Becali. Ăștia sunt băieții deștepți, în spatele afacerii. Ia vedeți, cine e cu Mihăilă în Italia? Giovanni Becali! Este o artă să știi să negociezi vânzarea unui jucător. Are plus valoare dacă ai și marketingul în spate foarte bine făcut, iar frații Becali au acest marketing“, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.

Valentin Mihăilă va semna un contract pe 4 ani cu Parma și va primi un salariu anual cuprins între 600.000 și 700.000 euro, potrivit presei italiene.